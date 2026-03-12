Trattamenti estetici abusivi in casa | denunciata una 40enne

Una donna di 40 anni di Catania è stata denunciata dai Carabinieri del NAS per aver eseguito trattamenti estetici in casa senza autorizzazioni e per aver somministrato medicinali senza permesso. Le forze dell’ordine hanno scoperto che svolgeva questa attività in modo abusivo, senza rispettare le normative sanitarie vigenti. L’intervento ha portato alla sua identificazione e alla contestazione delle violazioni.

I Carabinieri del NAS di Catania hanno denunciato una donna catanese di 40 anni accusata di esercizio abusivo della professione sanitaria e di somministrazione di medicinali senza autorizzazione. L'operazione rientra nelle attività di controllo sulla sicurezza sanitaria e sui trattamenti di medicina estetica eseguiti senza le necessarie qualifiche professionali. La segnalazione e i controlli sui social. Le indagini sono partite da una segnalazione che indicava la presenza di trattamenti estetici effettuati da una persona non abilitata. I militari hanno quindi avviato accertamenti e monitorato i social network. Proprio online la donna si presentava come "medico estetico".