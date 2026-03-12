Trasporto merci basta viaggi a vuoto grazie a una nuova strada digitale

Una nuova strada digitale per il trasporto merci mira a ridurre i viaggi a vuoto. La rete di collegamenti tra le varie zone del paese è spesso criticata per le condizioni dell’asfalto e la sicurezza dei ponti. La fiducia degli italiani nelle infrastrutture stradali rimane bassa, mentre si cerca di migliorare la qualità e l’efficienza dei collegamenti.

La fiducia degli italiani nella possibilità che il Belpaese un giorno possa finalmente contare su "belle strade", su una rete di collegamenti di qualità, senza buche sull'asfalto e senza ponti a rischio di crolli, è probabilmente molto bassa. In compenso è decisamente alta la fiducia che nel settore del trasporto merci fa da "collegamento" tra le imprese e che rappresenta addirittura "il motore delle relazioni tra le realtà imprenditoriali". Parola dei responsabili di tre aziende protagoniste all'edizione 2026 di LetExpo - la fiera dei trasporti e della logistica promossa da Alis ospitata a Veronafiere dal 10 al 13 marzo - che la fiducia l'hanno addirittura trasformata in "un' infrastruttura capace di rendere il sistema più efficiente, trasparente e sostenibile".