Una donna accusata di aver trasmesso l'HIV alla figlia e di aver impedito che ricevesse cure mediche si trova a processo insieme al marito. La madre, che conosceva la propria positività al virus, non ha mai informato né i medici né le autorità, impedendo alla figlia di ricevere le cure necessarie. La vicenda riguarda anche il marito, coinvolto nel procedimento giudiziario.

La madre sapeva di avere la malattia ma ha sempre taciuto la sua positività al virus dell’ Hiv: e così, dopo aver partorito la figlia, fino all’età di 6 anni la piccola non è mai stata visitata o curata con le condizioni fisiche che sono progressivamente, e inevitabilmente, peggiorate nel corso del tempo anche a causa di altre patologie. Le accuse ai genitori. Come spiegato dall’ Ansa, adesso padre e madre sono a processo a Bologna con l’accusa di maltrattamenti aggravati alla figlia che è stata ricoverata per circa un anno e ha rischiato la propria vita. Una vicenda i cui contorni vengono a galla soltanto in queste ore ma con la prossima udienza fissata per il prossimo mese di maggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trasmette l'Hiv alla figlia e non la fa curare: a processo col marito

