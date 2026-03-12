I Giuristi democratici hanno denunciato che le recenti misure adottate dal governo rischiano di trasformare l’Italia in uno stato di polizia, mentre dieci agenti di Casal del Marno sono stati accusati di aver torturato minori. Secondo il dossier presentato, queste azioni rappresentano un elemento di un progetto più ampio e eversivo, contrariamente alle opinioni di chi le considera inefficaci o solo rumore politico.

“Contrariamente a chi minimizza, definendo queste misure” del governo “‘inefficaci’ o semplice ‘rumore politico’, questo dossier sostiene che ci troviamo di fronte a un tassello organico di un progetto eversivo. Non si tratta di norme simboliche, ma di un impianto sistematico volto a trasformare progressivamente lo Stato di diritto in uno Stato di polizia, di fatto esautorando le garanzie costituzionali a tutela dell’esercizio di molte libertà civili, innanzitutto quella di riunione e di manifestazione del pensiero”. È quanto si legge nel dossier “Assalto alla Costituzione” dei Giuristi Democratici sul dl Sicurezza presentato ieri al Senato con Avs. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “Trasformano l’Italia in uno stato di polizia”. L’allarme dei Giuristi democratici. Intanto dieci agenti di Casal del Marno accusati di torture ai danni di minori

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