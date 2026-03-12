Trapani | solo 3 denunce nel 2025 ma il rischio usura

Nel 2025, nel territorio di Trapani sono state presentate solo tre denunce legate a casi di usura. La Prefettura ha annunciato l’introduzione di un nuovo strumento informativo con l’obiettivo di rafforzare le misure di contrasto a questa forma di illegalità. Finora, i numeri ufficiali indicano una presenza limitata di segnalazioni riguardanti questa problematica.

La Prefettura di Trapani ha lanciato un nuovo strumento informativo per contrastare l’usura, rivelando che nel 2025 sono state registrate solo tre denunce nel territorio provinciale. Questi dati, uniti al recente incontro istituzionale con forze dell’ordine e magistratura, delineano una situazione in cui il fenomeno sembra quasi inesistente sulle carte, sebbene i presenti abbiano sottolineato come la paura delle vittime possa nascondere numeri reali più alti. Il documento presentato, noto come vademecum antiusura, nasce da un protocollo d’intesa del 2024 tra la Prefettura e l’Associazione bancaria italiana, mirando a trasformare la prevenzione in azione concreta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

