Tram deragliato a Milano due testimoni sentiti dai pm A che punto sono le indagini

Due testimoni sono stati ascoltati dai pubblici ministeri nell'ambito delle indagini sul deragliamento del tram della linea 9 avvenuto a Milano il 27 febbraio. L’evento ha provocato due vittime e 54 feriti. Le autorità continuano a esaminare i dettagli dell’incidente per chiarire le responsabilità. Le indagini sono ancora in corso e non sono stati ancora resi pubblici ulteriori sviluppi.

Proseguono le indagini relative al deragliamento del tram della linea 9 a Milano che, lo scorso 27 febbraio, ha causo due morti e cinquantaquattro feriti. Stamattina due persone sono state sentite come persone informate sui fatti dai pm Elisa Calanducci e Corinna Carrara, titolari dell'inchiesta che vede indagato per disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni colpose l'autista del mezzo, Pietro M., sessantente con 34 anni di esperienza in Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale. Chi sono i due testimoni. Secondo quanto apprende Adnkronos da fonti investigative, sono stati convocati in Procura due dipendenti di Atm. Il primo testimone è l'uomo che ha ricevuto la chiamata da parte del tranviere indagato.