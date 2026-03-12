Tragica beffa | Daniela uccisa con 40 coltellate dall' ex 48 ore prima della consegna del braccialetto elettronico

Daniela è stata uccisa con 40 coltellate dall'ex partner, a soli due giorni dalla prevista consegna del braccialetto elettronico. L’uomo, che avrebbe dovuto essere sottoposto agli arresti domiciliari, era stato disposto a partire da oggi, 12 marzo 2026. La tragedia si è consumata poche ore prima della messa in atto della misura di sorveglianza elettronica.

Oggi, 12 marzo 2026, doveva arrivare il braccialetto elettronico disposto, insieme agli arresti domiciliari, per Santino Bonfiglio. Fuori tempo massimo: l'uomo nella giornata di lunedì è evaso dai domiciliari e ha ucciso la sua ex Daniela Zinnanti, massacrandola con un coltello nel suo. 🔗 Leggi su Today.it

