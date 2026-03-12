Un bambino di tre anni, proveniente da Castellaneta, è deceduto nella notte all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. La sua morte è stata comunicata dai medici che lo avevano in cura, senza ulteriori dettagli sulle cause o le circostanze che hanno portato al decesso. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

Tarantini Time Quotidiano Un bambino di soli 3 anni, proveniente da Castellaneta, è morto nella notte all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Il piccolo era giunto in ambulanza presso il nosocomio di Via Bruno, dopo aver accusato il malore. I medici, stando a fonti asl, avrebbero sospettato da subito una leucemia fulminante. Il piccolo è stato tempestivamente preso in carico, ma è andato in arresto cardiaco. Disperati i tentativi dei medici di rianimarlo. I camici bianchi hanno fatto l’impossibile, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. La salma è ora a disposizione della Magistratura che, con ogni probabilità, disporrà l’autopsia. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Tragedia a Taranto, morto un bambino di 3 anni

Articoli correlati

Tragedia a Taranto, 19enne partorisce un feto morto alla 36ª settimana: famiglia presenta denunciaUna 19enne alla 36ª settimana ha partorito un feto morto all’ospedale di Taranto dopo una grave preeclampsia e un improvviso distacco di placenta.

Tragedia in Germania, esplosione nella notte: famiglia italiana sterminata nel crollo di una casa, morto anche un bambinoLa cronaca internazionale si tinge di nero a causa di una notizia straziante che arriva dalla Germania, dove un intero nucleo familiare di origini...

Uccide il figlio di 9 anni e si toglie la vita in mare - Vita in Diretta 19/11/2025

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tragedia a Taranto morto un bambino di...

Temi più discussi: Incidente all'Ex Ilva di Taranto, operaio precipita da 10 metri e muore; Tragedia all’ex Ilva di Taranto: operaio precipita da 18 metri e muore; Ex Ilva, operaio precipita per 12 metri: Loris Costantino muore a 36 anni. Proclamato lo sciopero immediato VIDEO; Loris Costantino morto all'ex Ilva, l'operaio è precipitato da una passerella: seconda vittima in pochi mesi.

Ecco chi era Loris Costantino, l'operaio morto all'ex Ilva: s'indaga per omicidio colposo. In un video il luogo della tragediaÈ stato un volo di almeno 10 metri a uccidere Loris Costantino, operaio di 36 anni della «Gea Power» ditta dell'indotto dell'ex Ilva impegnata nelle pulizie industriali di un nastro trasportatore nel ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Tragedia sul lavoro a Taranto: operaio muore nello stabilimento ex IlvaUn 36enne precipita da circa 10 metri durante lavori di pulizia. I sindacati: sciopero a partire dalle 12.30 di oggi ... tg.la7.it

La chiamata al 112, la corsa dei #soccorritori per salvarlo, la #tragedia: muore a 40 anni, #SommaLombardo sotto shock facebook

“Ali nella tragedia. Gli aviatori italiani dopo l'8 settembre” di Giulio Lazzati @mursiaeditore x.com