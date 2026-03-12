Alle ore 20:30 del 12 marzo 2026, il traffico a Roma sul Raccordo Anulare risulta ancora molto intenso, con code che si formano a tratti lungo la carreggiata. La situazione riguarda principalmente alcune zone del raccordo, dove i veicoli rallentano o si fermano, creando congestione e disagi per gli automobilisti in transito. Non sono segnalati incidenti o lavori in corso in questa fase.

Life is life, un progetto di Massimiliano Bruno – Episodio 4. Al Teatro Parioli dal 19 marzo Luceverde Roma Bentrovati traffico ancora intenso sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e via Prenestina stessa situazione carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino al bivio per la Roma Teramo incolonnamenti in uscita dalla città su via Flaminia da Corso di Francia Raccordo Anulare e sulla Salaria per lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe si transita su carreggiata è ridotta in direzione centro città Ci sono code a partire da Fidene traffico e code sulla tangenziale nelle due direzioni... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-03-2026 ore 20:30

Articoli correlati

Traffico Roma del 03-03-2026 ore 20:30Luceverde Roma dentro va Ti per un incidente code sulla Salaria da via dei Prati Fiscali a via Cortona in direzione del raccordo ancora sulla Salaria...

Traffico Roma del 12-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma trovati sul Raccordo Anulare abbiamo chiuso il tratto in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino alla via Ardeatina...

Le ragioni del NO

Contenuti e approfondimenti su Traffico Roma del

Temi più discussi: Via del Tritone, marciapiedi larghi e traffico in tilt: il piano per salvare la viabilità nel cuore di Roma; Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze; Domenica ecologica a Roma: a fine marzo torna il blocco del traffico nella Fascia Verde; Allarme bomba in via Roma, area interdetta al traffico e verifiche in corso · ilreggino.it.

Traffico Roma del 12-03-2026 ore 19:30Luceverde Roma Bentrovati traffico ancora intenso sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e via Prenestina ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 12-03-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati traffico intenso sulla rete viaria laziale in particolare nella zona di Roma prudenza per il maltempo che sta interessando La ... romadailynews.it

Da luned' 16 marzo un nuovo cantiere in via Roma. Disagi all'orizzonte. Traffico rivoluzionato. Verrà chiusa la corsia centrale per i lavori della metro (la tratta piazza Repubblica- piazza Matteotti). Intanto in piazza Matteotti riemerge la città del passato. In corso - facebook.com facebook