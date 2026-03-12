Traffico Roma del 12-03-2026 ore 19 | 30

Alle ore 19:30 del 12 marzo 2026, il traffico sulla rete stradale di Roma risulta ancora molto congestionato. Sul Raccordo Anulare si segnalano code a tratti lungo le corsie, con alcune aree che mostrano rallentamenti significativi. La situazione della viabilità resta critica in diverse zone della città, causando ritardi e difficoltà negli spostamenti.

Luceverde Roma Bentrovati traffico ancora intenso sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e via Prenestina stessa situazione carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino al bivio per la Roma Teramo incolonnamenti in uscita dalla città su via Flaminia da Corso di Francia Raccordo Anulare e sulla Salaria per lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe si transita su carreggiata è ridotta in direzione centro città Ci sono code a partire da Fidene traffico e code sulla tangenziale nelle due direzioni verso San Giovanni a partire da Corso di Francia Batteria Nomentana è in carreggiata opposta... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Temi più discussi: Via del Tritone, marciapiedi larghi e traffico in tilt: il piano per salvare la viabilità nel cuore di Roma; Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze; Domenica ecologica a Roma: a fine marzo torna il blocco del traffico nella Fascia Verde; Allarme bomba in via Roma, area interdetta al traffico e verifiche in corso · ilreggino.it.

