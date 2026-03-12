Il traffico a Roma alle 18:30 del 12 marzo 2026 mostra spostamenti significativi sulle principali strade consolari in uscita dalla città. La situazione interessa soprattutto le arterie più trafficate, con alcune code e rallentamenti evidenti. La viabilità si presenta complessivamente congestionata in queste zone, influenzata probabilmente dall’orario di punta e dai flussi di veicoli in movimento.

Luceverde Roma trovati spostamenti di queste ore sulle principali strade consolari in uscita dalla città spostamenti in parte per la Licia ti dal maltempo allagamenti su Molte strade della capitale quindi massima cautela nella guida sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana ed Appia e tra via della Pisana e via Aurelia qui anche a causa di un incidente code anche in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino al bivio per la Roma Teramo cosa era tipo in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24 roma-teramo da Portonaccio a raccordo anulare sulla Salaria per la all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe si...

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-03-2026 ore 18:30

