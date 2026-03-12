Traffico Roma del 12-03-2026 ore 14 | 30

Il servizio di infomobilità di Roma segnala traffico intenso sulla Salaria alle 14:30 del 12 marzo 2026. La notizia è fornita da luce verde e Roma servizi per la mobilità, che monitorano le condizioni della viabilità nella capitale. La situazione riguarda principalmente il tratto della Salaria, con possibili rallentamenti e code lungo il percorso.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla Salaria pregiata ridotta per lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe rallentamenti tra Fidene e via dei Prati Fiscali cantieri per il ponte della Storta modifiche alla viabilità anche notturne tra Boccea Casal Selce e via della Storta deviazione in corso per chiusure in via di Casal del Marmo rallentamenti in via di Valcannuta per lavori sul manto stradale fino a domani via Ardeatina è chiusa al transito tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta per un concorso sull'Aurelia rallentamenti viabilità allagamenti e viabilità rallentata nella zona di Focene a seguito delle piogge https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Lazio del 12-03-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati idea per oggi in allerta gialla nel Lazio sono attese piogge e temporali e venti forti in particolare sulle cozze intenso il ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare cosa tratti per ... romadailynews.it

