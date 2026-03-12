Traffico Roma del 12-03-2026 ore 11 | 30

Alle 11:30 del 12 marzo 2026, il servizio di Roma infomobilità ha segnalato problemi sul tratto della Salaria, indicando un traffico intenso e rallentamenti. La comunicazione è curata da luce verde e Roma servizi per la mobilità, che forniscono aggiornamenti in tempo reale sulla situazione della viabilità nella zona. Nessuna informazione su cause specifiche o interventi immediati.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla Salaria in cimento di carreggiata all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe per lavori rallentamenti quindi nel tratto tra Fidene e via dei Prati Fiscali verso il centro è chiusa la tangenziale est in direzione Salaria per un incidente grave all'altezza della 24 traffico intenso Anche sulla A24 in direzione centro temporanee chiusure in corso sulla Tiburtina all'altezza di San Lorenzo per un corteo da Piazza del parco Caduti del 19 luglio 1943 a via Dei Peligni traffico deviato rallentamenti su via di all'altezza del cantiere per il nuovo ponte della Storta