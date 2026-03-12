Traffico Roma del 12-03-2026 ore 07 | 30

Alle 7:30 del 12 marzo 2026, sul Raccordo Anulare di Roma, la carreggiata interna è stata chiusa a causa di un incidente o intervento di emergenza. La chiusura del tratto ha causato rallentamenti e code lungo l'arteria, influendo sulla circolazione dei veicoli nella zona. La situazione ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei servizi di emergenza.

Luceverde Roma trovati sul Raccordo Anulare abbiamo chiuso il tratto in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino alla via Ardeatina rallentamenti poi sulla Flaminia tra raccordi Tor di Quinto sul tratto Urbano della Aquila rallentamenti e code da Tor Cervara alla tangenziale est in direzione di quest'ultima disagi sulla Salaria dove ci sono i comandamenti a partire da Fidene fino all'aeroporto dell'Urbe sulla SS il traffico rallentato le uscite per la batteria Nomentana e la via Salaria in direzione Stadio Olimpico rallentamenti anche verso San Giovanni tra San Lorenzo e viale Castrense potenza in Corso Sempione...