Traffico Lazio del 12-03-2026 ore 17 | 30

Alle ore 17:30 del 12 marzo 2026, il traffico sulla rete viaria del Lazio si presenta molto intenso, con particolare congestione nella zona di... Le strade sono colme di veicoli che avanzano lentamente, creando lunghe code e rallentamenti evidenti. La situazione interessa diverse arterie principali, causando disagi agli automobilisti in transito nella regione.

luce verde Lazio Bentrovati traffico intenso sulla rete viaria laziale in particolare nella zona di Roma prudenza per il maltempo che sta interessando La regione in particolare lungo la costa con piogge e temporali e vento forte maltempo e allagamenti su Molte strade della capitale quindi massima cautela nella guida sul tratto Roma Napoli della 1 code per un veicolo in panne tra la diramazione di Roma Sud Valmontone in direzione di Napoli a Roma sul raccordo anulare con la tratti in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e via Appia stessa situazione in carreggiata esterna tra via della Pisana è il bivio con la 24 Roma Teramo tratti.

#Lazio vs #Sassuolo #9marzo ore 20:45 #StadioOlimpico temporanea disciplina di traffico nell'area del #ForoItalico

