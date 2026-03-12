Traffico Lazio del 12-03-2026 ore 09 | 30

Alle 9:30 del 12 marzo 2026, il traffico nel Lazio è caratterizzato da condizioni di normalità, con alcune criticità segnalate in alcune zone. L’ente che si occupa della gestione delle strade ha annunciato un’allerta gialla a causa di previsioni di pioggia, mentre il traffico si sviluppa lungo le principali arterie della regione. La situazione rimane monitorata e si invita alla prudenza agli automobilisti.

luce verde Lazio Bentrovati idea per oggi in allerta gialla nel Lazio sono attese piogge e temporali e venti forti in particolare sulle cozze intenso il traffico Sorridevi Arianna di particolare nella zona di Roma sul Raccordo Anulare abbiamo code a tratti in carreggiata interna a partire della Bufalotta la Tiburtina e proseguendo altri lentamente chiudere Casine Pontina i calici Alessandra lentamente con all'uscita Tuscolana lo svincolo per La Tiburtina è nel quadrante nord e code a tratti Traduci dei salariati onfale sempre anche leggere senza rallentamenti E possibili code a partire dall'uscita di via Aurelia fino alla Roma Fiumicino la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

