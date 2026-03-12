Tra le tombe sbucano… i conigli | che sta succedendo di nuovo al cimitero di Trento

Al cimitero di Trento sono stati avvistati numerosi conigli che emergono tra le tombe. La presenza di questi animali ha attirato l’attenzione e portato all’intervento del consigliere comunale Andrea Demarchi, che ha portato la questione all’attenzione dell’assemblea comunale. La situazione ha suscitato curiosità tra i residenti e le autorità locali, che stanno monitorando il fenomeno.

La questione è stata portata in consiglio comunale da Andrea Demarchi, la maggioranza fa sapere che la situazione è nota ma di non avere la competenza diretta. E il consigliere del Patt sbotta: "Se non sanno gestire questo problema, come fanno a gestire la sicurezza della città?" Il cimitero di Trento ha un problema un po’ particolare: i conigli. Sembra l’incipit di una storiella curiosa, ma è la realtà dei fatti, al punto che il consigliere comunale Andrea Demarchi (Patt) l’ha portata sui banchi del consiglio. “Purtroppo si verificano episodi sempre più frequenti di fiori rasi al suolo, escrementi sulle tombe e situazioni di scarso decoro in un luogo dedicato al ricordo dei nostri cari defunti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

