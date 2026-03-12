Tra la gloria e l' abisso | il derby a distanza di Arsenal e Tottenham accende la Premier
Quest'anno il North London Derby tra Arsenal e Tottenham si svolge senza incontri diretti, a causa di circostanze che impediscono il confronto sul campo. L'Arsenal si trova vicino a conquistare il titolo dopo 22 anni, mentre il Tottenham lotta per evitare la retrocessione, che manca dalla Premier League dal 1977. La sfida si gioca quindi in modo particolare, con implicazioni importanti per entrambe le squadre.
