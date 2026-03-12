Totti alla Ibrahimovic | le ultime sul ritorno alla Roma dell' ex capitano

Francesco Totti potrebbe tornare a vestire la maglia della Roma, secondo le ultime notizie. La società giallorossa sta considerando un coinvolgimento dell’ex capitano nel progetto per il centenario del club. La possibilità di un suo ritorno è al centro delle discussioni tra i dirigenti, mentre Totti si trova in fase di valutazione. La decisione finale non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Si sono intensificati i contatti fra i Friedkin e la bandiera romanista. La proprietà americana ha in mente per l'ex numero 10 un ruolo da ambasciatore per il centenario del club Il ritorno di Francesco Totti alla Roma è sempre più vicino. La bandiera romanista è sempre più nei pensieri dei Friedkin in vista del centenario del club giallorosso. Ancora però niente fumata bianca in quanto le parti stanno discutendo sul ruolo dell’ex capitano, con l’ex 10 che non vorrebbe essere soltanto una figurina ma la sensazione è che l’accordo si troverà. Nel 2027 l’AS Roma compirà 100 anni. Per festeggiare il centenario i Friedkin hanno un grande obiettivo: riportare Francesco Totti a Trigoria. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Totti torna alla Roma? L'annuncio a sorpresa di Ranieri sul ritorno del CapitanoFrancesco Totti potrebbe tornare a vestire i colori della Roma, delineando una prospettiva che sta guadagnando credito nelle sedi decisionali.

Ranieri sul ritorno di Totti alla Roma: “I Friedkin ci stanno pensando”. Cosa fa oggi l’ex capitanoPer la prima volta Ranieri ha parlato del possibile ritorno alla Roma di Totti: dialoghi aperti da tempo con i Friedkin che stanno studiando un ruolo...

Totti torna alla Roma: ambasciatore del centenario e stratega giallorossoIl Capitano è vicino al ritorno alla Roma. L'operazione, voluta per il centenario 2027 e discussa con Ranieri e Gasperini, mira a unire competenze di Totti al modello pragmatico dei proprietari texa ... rainews.it

Roma, è stallo sul ritorno di Totti: Friedkin lo vuole solo come ambasciatore, l’ex capitano pronto a fare un passo indietroTotti aspirava a tornare nella Roma con un ruolo operativo, ma i Friedkin intendono affidargli solo un ruolo speciale per il centenario del club del prossimo anno ... sport.virgilio.it

