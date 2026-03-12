Tottenham lo spettro della Championship è vicino ma non solo | occhio al crollo finanziario e alle cessioni nel mercato estivo

Il Tottenham si trova in una fase critica con il rischio di retrocessione in Championship sempre più concreto, mentre sul fronte finanziario la società affronta perdite significative. Nel mercato estivo sono previste cessioni di giocatori chiave per far fronte alle difficoltà economiche, e la situazione generale del club si fa sempre più complicata. La crisi si riflette anche sul piano sportivo, alimentando preoccupazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Obert Cagliari, ufficiale il rinnovo di contratto! Il comunicato con tutti i dettagli Haaland Barcellona, tutto falso? Arriva la smentita dell’agente: svelata la posizione del norvegese Lobotka Juve, lo slovacco valuta l’addio: lascerebbe il Napoli solo a queste condizioni. Le ultimissime Juventus, numeri da top per Conceicao! I suoi dati brillano anche in Europa: i dettagli e su chi ha avuto la meglio Toni analizza: «La Serie A è in difficoltà. Rilanciare il campionato italiano? Ecco quale potrebbe essere la... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Tottenham, lo spettro della Championship è vicino, ma non solo: occhio al crollo finanziario e alle cessioni nel mercato estivo Articoli correlati Leggi anche: Roma, il mercato non è solo acquisti: ora Massara deve pensare alle cessioni Mercato Inter: Palestra, Norton Cuffy e Bellanova nel mirino. Ma occhio alle sorprese di MarottaCalciomercato Inter LIVE: missione di Ausilio in Francia, l’Arsenal piomba su Pio Esposito. Tutto quello che riguarda Tottenham lo spettro della Championship... Temi più discussi: Il Tottenham perde ancora, la retrocessione si avvicina; Il Tottenham di Tudor cade ancora: quinta sconfitta consecutiva. Adesso c'è il rischio retrocessione; Tottenham, crisi senza fine: sconfitto in casa dal Crystal Palace e a rischio retrocessione, Tudor sempre più in bilico; Tottenham da incubo: seconda sconfitta in due gare per Tudor e zona retrocessione vicina. Crisi Tottenham, lo spettro della retrocessione sempre più visibile(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Il Crystal Palace ha battuto 3-1 il Tottenham a Londra, aggravandone ulteriormente la crisi. Per gli Spurs é la quinta. tuttomercatoweb.com Juventus, Tudor ancora ko col Tottenham, tifosi via dopo 45' ma è un favore a MadamaProfonda crisi in casa Tottenham, ancora a secco di vittorie nel 2026. Dopo tre partite Tudor è già a rischio. Intanto la Juve mette gli occhi su Vicario. sport.virgilio.it Tottenham'da Igor Tudor krizi büyüyor ntvspor.net/foto-galeri/to… Foto: Reuters x.com Atletico Madrid-Tottenham 5-2 Real Madrid-Manchester City 3-0 PSG-Chelsea 5-2 Galatasaray-Liverpool 1-0 Newcastle-Barcellona 1-1 Bayer Leverkusen-Arsenal 1-1 Non è stata una 2 giorni di Champions semplice per le 6 squadre della Pr - facebook.com facebook