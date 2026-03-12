' Toscanacci' | Hendel Goretti e Kaemmerle al Teatro Nuovo di Pisa

Sabato 14 marzo alle 21, al Teatro Nuovo di Pisa, si esibiscono Toscanacci, con Hendel, Goretti e Kaemmerle. La serata propone un mix di ironia tagliente, comicità raffinata e spirito toscano. I tre artisti portano sul palco un spettacolo che combina umorismo e talento, offrendo al pubblico un appuntamento di divertimento e cultura.

Una serata di ironia graffiante, comicità intelligente e irresistibile spirito toscano: sabato 14 marzo alle ore 21.00 il Teatro Nuovo di Pisa ospita 'Toscanacci', spettacolo comico interpretato da Paolo Hendel, Riccardo Goretti e Andrea Kaemmerle, produzione Guascone Teatro. Toscanacci è un viaggio nella sagacia e nella tradizione dell’ironia toscana, quella capace di osservare il mondo con lucidità e dissacrazione. Lo spettacolo gioca con gli stereotipi, i caratteri e le contraddizioni più tipiche della cultura regionale, trasformando la quotidianità in materia comica e teatrale. Con ritmo, improvvise deviazioni poetiche e una grande complicità scenica, i tre interpreti portano sul palco uno spettacolo brillante che attraversa generazioni e linguaggi diversi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

