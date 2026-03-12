Toscana a due velocità | 129.863 civici esclusi dal piano 1

In Toscana, 129.863 civici resteranno esclusi dal Piano Italia a 1 Giga, con la scadenza del 30 giugno 2026 ormai vicina. I dati ufficiali mostrano una situazione difficile, evidenziando una copertura limitata per molte zone. La regione si prepara a dover affrontare le implicazioni di questa disparità, mentre le autorità continuano a monitorare gli sviluppi.

La scadenza del 30 giugno 2026 per il Piano Italia a 1 Giga sta arrivando, ma i dati ufficiali dipingono uno scenario preoccupante per la Toscana. Oltre 129.863 civici sono stati dichiarati non collegabili a causa delle difficoltà operative di Open Fiber. Il consigliere regionale Mario Puppa ha lanciato un allarme sulla creazione di una regione a due velocità. Il rischio di ridimensionamento pesa su province intere e comuni specifici come Lucca, Altopascio e Capannori. La soluzione proposta passa attraverso il Fondo nazionale per la connettività gestito da Invitalia, ma mancano ancora garanzie sui tempi certi. La consultazione pubblica scadrà il prossimo 18 marzo, data che segnerà uno spartiacque fondamentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

