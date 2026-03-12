Tornano le Giornate Fai di Primavera | tutti i luoghi aperti nel novarese e nel Vco

Le Giornate Fai di Primavera 2026 si terranno il 21 e 22 marzo, offrendo l’apertura di vari luoghi nel novarese e nel Vco. Durante il fine settimana, saranno accessibili diversi siti di interesse, permettendo al pubblico di visitarli e scoprire le loro caratteristiche. L’evento si svolge su due giorni consecutivi e coinvolge numerosi spazi e location della zona.

Tornano anche quest'anno le Giornate Fai di Primavera 2026, in programma per sabato 21 e domenica 22 marzo.Questa iniziativa di due giorni, che vede l’apertura straordinaria di 21 beni in tutta laProvincia di Novara (+1 nel Vco), si qualifica come il più importante evento di piazza dedicato al. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Articoli correlati

Tornano le Giornate Fai di Primavera: i luoghi aperti a Spezia e provinciaLa Spezia, 9 marzo 2026 - Torna nel primo week end di primavera il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico...

Tutti gli aggiornamenti su Tornano le Giornate Fai di Primavera...

Temi più discussi: Sabato 21 e domenica 22 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera; Giornate FAI di Primavera; Giornate FAI di Primavera 2026: 780 luoghi aperti in 400 città per la 34ª edizione; Giornate FAI Primavera 2026.

Tornano le Giornate FAI di Primavera: eventi speciali e 18 luoghi aperti in FVG | GALLERYFVG - Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 tornano per la 34ª edizione le Giornate FAI di Primavera, il più grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia: il più ... nordest24.it

Tornano le ‘Giornate FAI di primavera’: le aperture in programma in CalabriaDal bosco secolare dei Giganti della Sila ai palazzi nobiliari di Vibo: le Giornate FAI 2026 svelano la Calabria nascosta. Tutte le tappe e come partecipare ... citynow.it

Tgs. . Tornano sabato 21 e domenica 22 marzo le Giornate FAI di Primavera, l'evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico d'Italia. Visite in 65 luoghi della Sicilia. A Palermo fruibile anche Porta Nuova. Servizio di Anna Cane - facebook.com facebook

Siamo felici di promuovere le Giornate FAI di Primavera! Il 21 e 22 marzo torna l’evento nazionale del @Fondoambiente dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Vivi un’esperienza unica! Trovi l’elenco di tutte le aperture qui: giornate x.com