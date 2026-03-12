La Festa di Carnevale torna a Bergamo con il tradizionale rogo della Egia, attirando numerosi partecipanti pronti a vivere questa tradizione. I bergamaschi si stanno preparando per l’evento più atteso del capoluogo orobico, che riunisce cittadini di tutte le età in una giornata dedicata alle celebrazioni e alle tradizioni locali. L’appuntamento si avvicina e l’atmosfera si fa sempre più vibrante.

Pronti, si parte. I bergamaschi si preparano ad abbracciare l‘evento di popolo più amato del capoluogo orobico. Torna da domani giovedì 12 marzo a domenica 15 la Festa di Mezza Quaresima, il tradizionale Carnevale cittadino del Ducato di Piazza Pontida, il sodalizio che si occupa di tradizioni locali, cultura e folklore. Il momento più atteso, come sempre, sarà la grande sfilata per le strade del centro di Bergamo di maschere e carri allegorici - in arrivo da tutta la provincia e non solo - con partenza domenica alle 15 da viale Papa Giovanni (in caso di pioggia la Festa verrà recuperata il 28 e 29 marzo). All‘evento sono attese 100mila persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Torna la Festa di Carnevale con il rogo della Egia

