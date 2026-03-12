Torna la Festa di Carnevale con il rogo della Egia

Da ilgiorno.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Festa di Carnevale torna a Bergamo con il tradizionale rogo della Egia, attirando numerosi partecipanti pronti a vivere questa tradizione. I bergamaschi si stanno preparando per l’evento più atteso del capoluogo orobico, che riunisce cittadini di tutte le età in una giornata dedicata alle celebrazioni e alle tradizioni locali. L’appuntamento si avvicina e l’atmosfera si fa sempre più vibrante.

Pronti, si parte. I bergamaschi si preparano ad abbracciare l‘evento di popolo più amato del capoluogo orobico. Torna da domani giovedì 12 marzo a domenica 15 la Festa di Mezza Quaresima, il tradizionale Carnevale cittadino del Ducato di Piazza Pontida, il sodalizio che si occupa di tradizioni locali, cultura e folklore. Il momento più atteso, come sempre, sarà la grande sfilata per le strade del centro di Bergamo di maschere e carri allegorici - in arrivo da tutta la provincia e non solo - con partenza domenica alle 15 da viale Papa Giovanni (in caso di pioggia la Festa verrà recuperata il 28 e 29 marzo). All‘evento sono attese 100mila persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

torna la festa di carnevale con il rogo della egia
© Ilgiorno.it - Torna la Festa di Carnevale con il rogo della Egia

Articoli correlati

Centathlon, botteghe dal vivo, pizza e rogo: torna la festa della SegavecchiaLa festa della Segavecchia torna a Gambellara e lo fa rievocando la tradizione, unendo lo spirito goliardico dei giochi a un finale di fuoco.

A San Severo torna il tradizionale appuntamento con la festa di piazza di CarnevaleIl programma prevede la sfilata del Carnevale dei bambini venerdì 13 febbraio con raduno alle 9 in piazza Allegato.

The End is Now - Carnevale di Regalbuto 2026

Video The End is Now - Carnevale di Regalbuto 2026

Aggiornamenti e notizie su Torna la Festa di Carnevale con il rogo...

Temi più discussi: Il Carnevale torna in città. Grande attesa per la Festa di Mezza Quaresima; La notte si veste di colori: sabato torna il grande Carnevale di Sernaglia; Carnevale di Treviso, tre giorni di festa nel capoluogo della Marca; Carnevale, tra festa e progetti futuri: Il cantiere in centro? Lavoriamo a un piano.

festa di carnevale torna la festa diIl Carnevale torna in città. Grande attesa per la «Festa di Mezza Quaresima»Classe 1997, appassionato di viaggi, sport e cinema. Ritengo che la comunicazione, in ogni sua forma e sfaccettatura, sia lo strumento capace di trasformare il… Nel calendario bergamasco spicca un’ini ... ecodibergamo.it

A Corsione torna la tradizione del Carnevale con un pomeriggio di festa aperto a tutti.Domenica 15 marzo, a partire dalle ore 14, in Piazza IV Novembre presso la Struttura Polivalente, si terrà Il Vecchio Carnevale di Corsione, organizzato ... atnews.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.