Torino-Parma LE ULTIME | Rebus portiere ma Suzuki si è allenato per giocare

A Torino, nel match contro il Parma, si parla di un possibile ritorno in campo di Zion Suzuki, che si è allenato come se dovesse scendere in campo dall'inizio dopo cinque mesi di assenza. La questione portiere rimane aperta, mentre il giapponese ha svolto esercizi di allenamento in vista della partita all'Olimpico Grande Torino.

Quella dell'Olimpico Grande Torino potrebbe essere la partita del ritorno in campo di Zion Suzuki. Il portiere giapponese si è allenato come se dovesse giocare dal 1' contro i granata, dopo 5 mesi di assenza dal campo. Era l'8 novembre quando, contro il Milan, si era procurato la frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide per la quale è stata necessaria l'operazione in Giappone e una lunga riabilitazione. 125 giorni dopo, Suzuki potrebbe riassaporare il campo. Qualche settimana fa si è aggregato al gruppo, ha lavorato sodo per tornare e oggi ‘sfida’ Edoardo Corvi che non lo ha certo fatto rimpiangere. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

