A Torino, un monolocale di soli otto metri quadrati viene affittato a 750 euro al mese, scatenando polemiche tra residenti e operatori del settore. La vicenda è stata discussa durante una puntata di Mattino Cinque, evidenziando le difficoltà di accesso alle soluzioni abitative nella città. La situazione ha attirato l’attenzione sulla questione dei prezzi elevati e delle condizioni di vivibilità di alcuni alloggi.

Lo scandalo immobiliare scoppia a Mattino Cinque tra polemiche sui prezzi e soluzioni abitative al limite della vivibilità Il mercato. Lo scandalo immobiliare scoppia a Mattino Cinque tra polemiche sui prezzi e soluzioni abitative al limite della vivibilità Il mercato immobiliare torinese torna a far discutere dopo la recente denuncia televisiva che ha mostrato le condizioni estreme in cui vivono molti studenti fuori sede. Durante una recente puntata di “Mattino Cinque”, le telecamere hanno varcato la soglia di un minuscolo appartamento di otto metri quadri situato a Moncalieri, comune alle porte del capoluogo piemontese. La struttura si trova al primo piano di un complesso residenziale e ospita attualmente un giovane universitario che paga un canone mensile di ben 750 euro. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Torino, otto metri quadri a 750 euro: il caso del monolocale

Articoli correlati

"Sotto sfratto perché il proprietario vuole affittare ai turisti: ci chiedevano 750 euro per 50 metri quadrati""Abbiamo sempre pagato regolarmente l'affitto ma ora dobbiamo uscire di casa perché il proprietario ha deciso di affittare l'appartamento sulle...

Duemila metri quadri. Un maxi-intervento da 6,6 milioni di euroAmpie vetrate, uno spazio centrale a doppio volume e senza barriere architettoniche, grazie a un intervento di rigenerazione urbana ed...

Tutti gli aggiornamenti su Torino otto metri quadri a 750 euro il...

Discussioni sull' argomento Torino, monolocale di 8 mq in affitto a 750 euro al mese; Il Piemonte al Mipim 2026: oltre 6 milioni di metri quadri di opportunità. Riflettori puntati anche sul Piano Regolatore della Città di Torino; Affitti, nuovo aumento dell’1,1% a febbraio: boom a Torino, Roma ai massimi; A Venaria l'ospedale dell'arte avrà anche una Tac.

Micro case a Torino, 1000 euro al mese per una soluzione di 13 metri quadriProsegue l'inchiesta sulle micro-case di Realpolitik. Da settimane, il programma di Rete 4 analizza il fenomeno nelle grandi città, in particolare a Torino, dove per 13 metri quadrati di monolocale ... tgcom24.mediaset.it

STA PER TORNARE LA MAGIA DEL FESTIVAL DELL'ORIENTE DI TORINO PER L’ULTIMO IMPERDIBILE WEEKEND!! Siete pronti a farvi battere il cuore Torna la magia del Festival dell'Oriente per l’ultimo, imperdibile appuntamento al Lingotto Fier facebook

Torino, iniziativa 'Il piccolo vigile urbano' fa tappa a scuola Fattori. Progetto della Cpd difende i parcheggi riservati ai disabili #ANSA x.com