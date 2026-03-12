L’allenatore del Torino ha dichiarato in conferenza stampa che la formazione titolare potrebbe cambiare di partita in partita, lasciando ai giocatori la possibilità di influenzare le scelte durante la settimana. La 29ª giornata di Serie A si aprirà con il match tra Torino e Parma, una sfida prevista per venerdì sera, con i granata in un momento di miglioramento.

Lobotka Juve, lo slovacco valuta l’addio: lascerebbe il Napoli solo a queste condizioni. Le ultimissime Galliani si racconta: «Vi racconto il Milan di Sacchi, Capello e Ancelotti. Berlusconi, pensava in grande. Sui giorni del condor.» Parma, parla Cuesta: «L’identità di squadra deve rimanere invariata. Suzuki o Corvi? Inizieremo con gli 11 che faranno al meglio per la squadra» Infortunio Koné, arrivano brutte notizie per Gasperini! Ecco le condizioni del centrocampista francese Atalanta, tifosi da applausi! Il disastro di Tudor con il Tottenham, senza dimenticare l’emozione di Osimhen. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Torino, D’Aversa sicuro: «Non è detto che si vada sempre avanti con lo stesso undici, sono i giocatori a decidere in settimana»

Articoli correlati

De Canio: «D'Aversa salverà il Torino, Conte è sempre lo stesso»Nel panorama calcistico nazionale, l’attenzione è indirizzata alle scelte che modellano le dinamiche di Torino e Napoli.

Juventus Under 17, il 2025 si chiude con 7 gol al Torino e il primo posto nel girone: il recap di metà stagione e i giocatori che si sono messi in mostraCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate.

Tutti gli aggiornamenti su Torino D'Aversa sicuro Non è detto che...

Temi più discussi: Torino: D'Aversa 'A Napoli gara dura, ma bella da giocare'; Torino, D'Aversa: Guai ad esaltarsi, col Napoli serve continuità. E Adams può fare il jolly; Napoli-Torino, D’Aversa: Gara difficile. Loro aggrediranno forte; Napoli-Torino 2-1, D’Aversa: Soddisfatto. La differenza la fa la determinazione.

Torino: D'Aversa, 'col Parma è primo match ball salvezza'(ANSA) - TORINO, 12 MAR - Nell'arco di un campionato ci sono partite fondamentali, quella contro il Parma è una di queste: per noi è un primo match ball per avvicinarci alla salvezza: così il tecnic ... tuttosport.com

D’Aversa presenta Torino-Parma in conferenza: Primo match ball per la salvezzaVigilia di Torino-Parma, il tecnico Roberto D'Aversa si presenta in conferenza stampa per parlare della prossima gara, la terza da quando è arrivato sulla panchina del Toro. Di seguito le risposte ... toronews.net

Il caso di otto venezuelani, che si erano rivolti al Tribunale di Torino. Nessuna violazione rilevata - facebook.com facebook

ULTIM’ORANuovo blitz degli anarchici nella sede dell’Asl di via San Secondo a #Torino. È una delle azioni di protesta contro i #cpr x.com