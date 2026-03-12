Torino antagonisti fanno irruzione agli uffici dell’Asl e li mettono a soqquadro | documenti per aria e foglietti con accuse

Oggi, 12 marzo, negli uffici amministrativi dell’Asl di Torino in via San Secondo, alcuni antagonisti sono entrati in modo violento, mettendo a soqquadro gli spazi. Durante l’irruzione, sono stati trovati documenti sparsi e fogli con scritte di accuse. La scena si è svolta in modo rapido, con gli antagonisti che hanno causato scompiglio all’interno della struttura.

Attimi di tensione oggi, 12 marzo, negli uffici amministrativi dell'Asl di Torino, in via San Secondo. Intorno alle 10,30, una quindicina di antagonisti hanno fatto irruzione negli spazi dell'azienda sanitaria, raggiungendo anche il quarto piano dello stabile. Alcuni spazi sono stati messi in disordine, con documenti scaraventati a terra e volantini sparsi in diversi locali. Su alcuni di questi si legge la scritta "Asl complice del razzismo di Stato", in riferimento a quanto accade nei Centri di permanenza per i rimpatri come quello di corso Brunelleschi.