TonyPitony il calendario completo del tour estivo 2026 i biglietti

TonyPitony ha annunciato il calendario del suo tour estivo 2026, che include oltre trenta date in diverse città. I biglietti sono già disponibili e molte date risultano già esaurite. L'artista si prepara a esibirsi in vari palazzetti e teatri, attirando un pubblico numeroso. La vendita dei biglietti prosegue attivamente, con numerosi appuntamenti già sold out.

TonyPitony svela il calendario completo del tour estivo con oltre trenta date e già molti sold out. TonyPitony svela il calendario completo del tour estivo: oltre 30 date e 130mila bigliettony già venduti nei principali festival italiani, numeri che confermano il suo status di fenomeno musicale più imprevedibile e irresistibile del momento. Dopo la vittoria della serata delle cover del Festival di Sanremo, dove ha conquistato il pubblico in duetto con Ditonellapiaga sulle note di The Lady Is A Tramp, TonyPitony mette a segno un altro traguardo: il disco d’oro FIMIGfK per il singolo Donne ricche, rimasto stabile nella Top 10 della Top 50 Italia di Spotify per oltre due mesi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - TonyPitony, il calendario completo del tour estivo 2026, i biglietti Articoli correlati Emma annuncia il calendario del tour estivo 2026, i bigliettiEmma Marrone svela le date che quest’estate la vedranno protagonista sui palchi dei principali festival d’Italia con il suo Live Tour 2026. I cani annunciano il tour estivo, il calendario e i bigliettiI cani tornano in tour dal 5 luglio per una serie di concerti nei festival e nelle location più prestigiose dell’estate italiana. Aggiornamenti e contenuti dedicati a TonyPitony il calendario completo del... Argomenti discussi: TonyPitony: Disco d’Oro per Donne Ricche e unico Headliner agli I-Days. Chi è TonyPitony, il cantante che duetta con Ditonellapiaga a Sanremo 2026Irriverente, provocatore, dissacrante e divisivo, TonyPitony ha firmato la sigla del FantaSanremo, il fantasy game con protagonisti i Big in gara all'imminente 76esima edizione del Festival di Sanremo ... tg24.sky.it Nuova tappa per il tour di TonyPitony, l’artista siracusano tornerà in Sicilia anche il prossimo annoSi moltiplicano ancora le tappe in Sicilia per TonyPitony, l'artista siciliano che negli ultimi mesi ha mandato in sold out interi teatri. newsicilia.it