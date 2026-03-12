Tommaso Imperiali porta ‘Raccogli’ sul palco di Milano

Domani sera all’Ostello Bello di Milano si terrà un concerto gratuito con Tommaso Imperiali e i Five Quarters. La serata prevede l’esibizione dei musicisti che presenteranno il loro repertorio dal vivo, attirando un pubblico di appassionati e curiosi. L’evento si svolge nel centro della città e sarà aperto a tutti senza prenotazione.

Milano, 12 marzo 2026 - Serata di musica domani, venerdì 13 marzo, all’Ostello Bello di Milano. Tommaso Imperiali & Five Quarters saranno protagonisti di un appuntamento a ingresso gratuito. Il cantautore comasco porterà sul palco anche ‘Raccogli’, il brano uscito il 23 gennaio per l'etichetta Altavibe Music. ‘Raccogli’ è una ballad intimista prodotta da Lorenzo Cazzaniga che fonde la tradizione cantautorale italiana con sonorità folk rock internazionali, ispirate ad artisti come Zach Bryan e Sam Fender.  “So esattamente dove è nato questo pezzo: su un balcone di Torino, appuntato di fretta sul telefono poco prima di uscire per un soundcheck. Durante il concerto continuavo a ricantarmelo a mente per paura di scordarlo, finché, una volta rientrato, sono tornato su quel balcone per finirlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

