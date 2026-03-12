together for a cure la charity night con achille lauro

Solo a Roma si può finire allo stesso tavolo con un cardinale, un ex sindaco, una pop star, cantanti e attori, sconosciuti e non. “Succede e basta, è così da sempre”, ci dice la nostra vicina Barbara Palombelli. Davanti avevamo Ines Musumeci Greco in tutta la sua eleganza, Francesco Rutelli, Mons. Flavio Pace e il cardinale Leonardo Sandri che ha parlato a lungo con Achille Lauro (il cantante). Location: le Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia, dove la seconda edizione di T ogether for a Cure – organizzata dalla casa di produzione MasiFilm, obiettivo: sostenere la ricerca dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Abbiamo ammirato i soffitti e le lunghe tavolate – due – come le corsie dell’ospedale più antico d’Europa, intitolate a Baglivi e Lancisi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

