Titolo toscano a squadre per atlete e atleti nati nel 2016 e 2017 Super Orange misto ’The Village’ campione

A Fucecchio, la scuola tennis ’Top School’ del circolo The Village di Grosseto ha vinto il titolo regionale a squadre nella categoria Super Orange misto, dedicata a atleti nati nel 2016 e 2017. La final four, disputata recentemente, ha visto il team maremmano prevalere sugli avversari e conquistare il titolo. La vittoria rappresenta un risultato importante per il sodalizio locale.

Grande impresa a Fucecchio della scuola tennis 'Top School' del circolo The Village di Grosseto: il sodalizio maremmano infatti si è laureato campione regionale a squadre categoria Super Orange misto riservato ai nati nel 2016 e 2017 vincendo la final four. Alla competizione hanno partecipato inizialmente oltre sessanta circoli tennis di tutta la Toscana che si sono dati battaglia nelle cinque giornate di gare disputando ogni volta due singolari maschili, un singolare femminile e un doppio. Alla final four, giocata domenica scorsa a Fucecchio, hanno partecipato, oltre al circolo grossetano The Village, il Circolo Tennis Fucecchio, il Tennis Club La Limonaia e il Circolo tennis Prato.