Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

Juventus FC è un club quotato in borsa e le sue azioni sono disponibili sul mercato finanziario. La quotazione delle azioni viene monitorata regolarmente e vengono fornite informazioni aggiornate sui valori di mercato. Le quotazioni rappresentano il prezzo delle azioni in tempo reale e vengono pubblicate periodicamente. Queste informazioni sono utili per gli investitori e gli appassionati che seguono l’andamento della società.

Titolo Juve Borsa: Juventus FC è un club quotato in borsa. Ecco le informazioni utili sulle quotazioni del titolo e delle azioni Juve. Titolo Juve Borsa – Ecco tutte le informazioni sull'andamento in borsa delle quotazioni Juventus Football Club Spa. 2,11 EUR (-4,52%) Ore 1 7.35 dell'12 MARZO 202 6. Apertura 2,20 Massimo 2,22 Minimo 2,11 Capitalizz. 887,75 Mln Chiusura prec. 2,21