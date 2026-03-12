Tirreno-Adriatico terza tappa Lund Andresen volata d’autore Milan beffato

Durante la terza tappa della Tirreno-Adriatico, una fra le più lunghe del percorso, il 23enne danese Tobias Lund Andresen ha conquistato la vittoria in volata. La corsa si è svolta tra Cortona e Magliano de’ Marsi, coprendo 221 chilometri. La gara ha visto anche il passaggio di un corridore noto come Milan, che si è classificato secondo.

E' andata al 23enne danese Tobias Lund Andresen (nella foto, Decathlon Cma Cgm) la terza e più lunga tappa della Tirreno-Adriatico, la Cortona-Magliano de' Marsi di 221 chilometri. I belgi Arnaud De Lie (Lotto Intermarché) e Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) si sono classificati rispettivamente al secondo e al terzo posto nella volata che ha deciso la frazione, con Jonathan Milan rimasto al vento e costretto a partire troppo presto e finito poi settimo. "E' bellissimo aver vinto, anche perché la Tirreno-Adriatico è una delle corse più importanti nel mio calendario stagionale e questo successo vuol dire molto per me – le parole a caldo di Lund Andresen –.