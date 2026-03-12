Dopo quattro anni di perdite, Tim torna a registrare utili con un risultato di 519 milioni di euro. La società ha mantenuto questa crescita nel corso del periodo, segnando un ritorno positivo dopo un lungo periodo di difficoltà finanziarie. La notizia arriva dopo un percorso di ristrutturazione e interventi strategici messi in atto dall’azienda.

Una rincorsa durata quattro anni, che alla fine ha riportato il gruppo Tim a produrre un profitto di 519 milioni di euro. L'ultimo anno in utile risaliva al 2020, in mezzo ci sono passati bilanci di perdite sanguinose (364 milioni solo un anno fa). Un risanamento condotto al traguardo dall'amministratore delegato Pietro Labriola (in foto), reso realtà attraverso la vendita al consorzio guidato dal fondo americano Kkr e di fatto separata a metà del 2024. Questo bilancio, dunque, è una demarcazione tra un prima e un dopo, con il 2026 che dovrebbe essere l'anno del ritorno alla remunerazione per i soci. Il ritorno all'utile «è una buona notizia... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tim torna a macinare utili. Una rincorsa lunga 4 anni

