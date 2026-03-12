Tilly Norwood | il flop del video AI con 18 esperti

Una società di produzione ha diffuso un video musicale intitolato Take the Lead, in cui figura un’attrice generata dall’intelligenza artificiale chiamata Tilly Norwood. Il progetto ha coinvolto diciotto esperti nel settore. La pubblicazione ha suscitato reazioni di vario genere, ma il video stesso rappresenta un esempio di applicazione di tecnologia AI nel campo musicale e dell'intrattenimento.

La società di produzione Particle6 ha deciso di pubblicare un video musicale intitolato Take the Lead, con protagonista l’attrice generata dall’intelligenza artificiale Tilly Norwood. Nonostante il coinvolgimento di diciotto professionisti nel progetto, la reazione del settore è stata prevalentemente fredda e critica. Il brano rappresenta il debutto musicale della figura virtuale, ma i commenti online indicano chiaramente che il risultato non sta ottenendo il successo sperato. Il lancio di questo esperimento avviene in un momento in cui l’industria cinematografica guarda con sospetto alle nuove tecnologie digitali. La preoccupazione principale riguarda il modo in cui questi modelli vengono addestrati, spesso utilizzando opere di interpreti reali senza autorizzazione o compenso adeguato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

