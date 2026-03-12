Thuram Juventus arrivano le prime smentite | Moretto fa chiarezza sul possibile colpo di mercato

Recentemente si sono diffuse voci su un possibile trasferimento di Thuram alla Juventus, ma secondo fonti vicine al settore, non ci sarebbero trattative concrete in corso. Moretto ha chiarito che al momento non ci sono sviluppi ufficiali o accordi tra il calciatore e il club torinese. La situazione rimane quindi incerta, senza conferme ufficiali sulla possibile operazione di mercato.

Inter News 24 Thuram Juventus, il futuro del francese: secondo Moretto non risultano contatti concreti per un suo passaggio a Torino. Le ultime. Le recenti indiscrezioni riguardanti il destino di Marcus Thuram, il potente attaccante francese punto di forza della compagine milanese, hanno generato un grande fermento mediatico. L'ipotesi di un suo clamoroso passaggio alla Juventus, club storicamente prestigioso oggi guidato dal tecnico della nazionale Luciano Spalletti, è stata accostata con insistenza alla necessità dei bianconeri di rinforzare il reparto avanzato. Tuttavia, la realtà dei fatti sembra divergere drasticamente dalle voci circolate nelle ultime ore.