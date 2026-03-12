Tommy Lee Jones torna in TV dopo quasi 40 anni per la seconda stagione di The Lowdown, una serie western noir di FX. L’attore premio Oscar si è unito al cast della nuova stagione, confermando il suo coinvolgimento nel progetto. La notizia è stata riportata da Deadline, che ha annunciato il suo ingresso nel cast della serie.

Deadline ha riferito che il premio Oscar Tommy Lee Jones (Il fuggitivo) è entrato a far parte del cast della seconda stagione di The Lowdown, l’acclamata serie western noir di FX. Si tratta di un colpaccio per il creatore Sterlin Harjo, che aggiunge Jones a un cast che ha già visto l’ingresso di Betty Gilpin per questo nuovo ciclo di episodi. Per Tommy Lee Jones si tratta di un evento quasi raro: l’attore è prevalentemente una star del grande schermo e l’ultima volta che ha recitato in una serie TV risale a ben 37 anni fa, con l’iconica Lonesome Dove. Più recentemente (nel 2011) lo avevamo visto nel film TV HBO The Sunset Limited, ma il suo impegno in The Lowdown segna un ritorno in piena regola alla serialità di alto livello. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - The Lowdown: Tommy Lee Jones torna in TV dopo quasi 40 anni per la seconda stagione della serie FX

