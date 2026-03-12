L’attore premio Oscar Tommy Lee Jones torna in televisione dopo quasi 40 anni per la seconda stagione della serie FX The Lowdown, un western noir. Deadline ha annunciato la sua partecipazione nel cast della nuova stagione, confermando il suo ritorno sul piccolo schermo. La serie, molto apprezzata, vede ora Jones tra i protagonisti della seconda annata.

Deadline ha riferito che il premio Oscar Tommy Lee Jones (Il fuggitivo) è entrato a far parte del cast della seconda stagione di The Lowdown, l’acclamata serie western noir di FX. Si tratta di un colpaccio per il creatore Sterlin Harjo, che aggiunge Jones a un cast che ha già visto l’ingresso di Betty Gilpin per questo nuovo ciclo di episodi. Per Tommy Lee Jones si tratta di un evento quasi raro: l’attore è prevalentemente una star del grande schermo e l’ultima volta che ha recitato in una serie TV risale a ben 37 anni fa, con l’iconica Lonesome Dove. Più recentemente (nel 2011) lo avevamo visto nel film TV HBO The Sunset Limited, ma il suo impegno in The Lowdown segna un ritorno in piena regola alla serialità di alto livello. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - The Lowdown: Tommy Lee Jones torna in TV dopo quasi 40 anni per la seconda stagione della serie FX

Articoli correlati

The Lowdown: Betty Gilpin raggiunge Ethan Hawke nella seconda stagione della serie cult di FXDopo aver conquistato il titolo di uno dei migliori programmi TV del 2025 secondo l’AFI, The Lowdown si prepara a tornare con una seconda stagione...

Una raccolta di contenuti su The Lowdown

Temi più discussi: Tommy Lee Jones nella stagione 2 di The Lowdown, Gina Rodriguez nel finale di stagione di Matlock e altre news in breve; The Lowdown: Tommy Lee Jones torna in TV dopo quasi 40 anni per la seconda stagione della serie FX; The Lowdown: un nuovo attore si unisce alla seconda stagione; The Lowdown: Betty Gilpin raggiunge Ethan Hawke nella stagione 2.

The Lowdown: Tommy Lee Jones torna in TV dopo quasi 40 anni per la seconda stagione della serie FXTommy Lee Jones si unisce a Ethan Hawke nella seconda stagione di The Lowdown su FX. Scopri i dettagli del cast e della serie noir ambientata a Tulsa. universalmovies.it

Tommy Lee Jones nella stagione 2 di The Lowdown, Gina Rodriguez nel finale di stagione di Matlock e altre news in breveInoltre, tra aggiunte al cast dello spin-off prequel di Bosch e Martin Sensmeier nella stagione 5 di Dark Winds. comingsoon.it

Il Marlowe di Elliott Gould, il J.J. Gittes di Nicholson, il Drugo, Doc Sportello, e ora Lee Raybon. The Lowdown su Disney+ è una #serietvdarecuperare x.com

The Blues Club - facebook.com facebook