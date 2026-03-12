Prime Video annuncia l’arrivo di The 50, un nuovo reality game italiano che presenterà il cast più numeroso mai visto in un programma di questo tipo. La produzione promette di coinvolgere un numero record di partecipanti, portando una novità nel panorama dei reality nazionali. La messa in onda del programma è prevista per la prossima stagione.

Prime?Video? annuncia The 50, il nuovo reality game original italiano con il più grande cast di sempre. Un gioco decisamente originale, dove cinquanta star e influencer si sfideranno in una serie di prove per conquistare un montepremi che andrà ad uno spettatore a casa. Ma vediamo insieme ulteriori dettagli su The 50. The 50 – arriva su Prime Video il nuovo reality game. Lo show Original italiano sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in primavera. Composto da 10 episodi, è prodotto da Banijay Italia per Amazon MGM Studios. In questo nuovo gioco, cinquanta star e influencer si sfideranno in un castello medievale e in un’Arena in una serie di prove fisiche e mentali. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

The 50 – arriva il nuovo reality game con il più grande cast di sempre

