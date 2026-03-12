The 50 – arriva il nuovo reality game con il più grande cast di sempre

Prime Video annuncia l’arrivo di The 50, un nuovo reality game italiano che si distingue per il cast più numeroso mai visto in un programma di questo genere. La produzione coinvolge cinquanta concorrenti, pronti a sfidarsi in diverse prove nel corso della trasmissione. La messa in onda è prevista a breve, con dettagli sulle modalità di partecipazione ancora riservati.

Prime?Video? annuncia The 50, il nuovo reality game original italiano con il più grande cast di sempre. Un gioco decisamente originale, dove cinquanta star e influencer si sfideranno in una serie di prove per conquistare un montepremi che andrà ad uno spettatore a casa. Ma vediamo insieme ulteriori dettagli su The 50. The 50 – arriva su Prime Video il nuovo reality game. Lo show Original italiano sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in primavera. Composto da 10 episodi, è prodotto da Banijay Italia per Amazon MGM Studios. In questo nuovo gioco, cinquanta star e influencer si sfideranno in un castello medievale e in un’Arena in una serie di prove fisiche e mentali. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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