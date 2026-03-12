Tfs dipendenti pubblici la Consulta rinvia la sentenza al 2027 | un paradosso sul piano dei diritti

La Corte costituzionale ha deciso di rinviare al 2027 la discussione sulla questione TFS per i dipendenti pubblici, creando un ritardo significativo nel pronunciamento. Nel frattempo, tra i lavoratori dello Stato, c’è chi, al termine del rapporto di lavoro, si trova senza certezze sulla data di ricevimento della liquidazione. La decisione ha suscitato attenzione e attesa da parte delle parti coinvolte.

C'è una categoria di lavoratori italiani che, il giorno in cui smette di lavorare, non sa quando vedrà arrivare i soldi della liquidazione. Può aspettare un anno, tre, sette. Senza interessi. Senza rivalutazione. Sono i dipendenti pubblici, e la somma che attendono si chiama Tfs – Trattamento di Fine Servizio – l'analogo del Tfr che i colleghi del privato intascano, invece, il giorno stesso del pensionamento. Il 5 marzo si attendeva la parola definitiva della Corte Costituzionale. Tre tribunali amministrativi regionali – Marche, Lazio e Friuli-Venezia Giulia – avevano rimesso alla Consulta la questione, ritenendo che questo sistema di pagamento differito e rateizzato violasse i principi fondamentali della Costituzione.