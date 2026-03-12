Testori | 1 milione di motivi per vivere tra scuola e teatro

Il Teatro Testori di Bologna ospiterà venerdì 13 marzo 2026 alle 20.30 lo spettacolo

Il Teatro Testori di Bologna accoglierà venerdì 13 marzo 2026, alle ore 20.30, lo spettacolo Every Brilliant Thing di Duncan Macmillan e Jonny Donahoe, tradotto da Michele Panella. La produzione, curata da Angelo Facchetti e interpretata da Pietro Mazzoldi, esplora il mondo interiore degli adolescenti attraverso una lista di motivi per vivere, nata dall’infanzia del protagonista fino all’età adulta. Questa rappresentazione non è un semplice evento culturale isolato, ma il risultato di un percorso di ricerca che ha coinvolto attivamente studenti delle scuole superiori e dell’Università degli Studi di Brescia. L’iniziativa riflette la capacità del tessuto sociale emiliano di trasformare le difficoltà in opportunità creative, mantenendo viva la tradizione teatrale come strumento di crescita personale e collettiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

