Testicoli tagliati con le forbici pugni e schiaffi | così gli agenti torturavano i minori a Casal del Marmo

Da fanpage.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’indagine emergono dettagli choc su quanto accaduto nel carcere minorile di Casal del Marmo a Roma, dove si sostiene che alcuni agenti abbiano sottoposto i minori a torture con forbici, pugni e schiaffi. Le accuse riguardano violenze e minacce che sarebbero avvenute all’interno della struttura, coinvolgendo persone incaricate di sorvegliare e gestire i giovani detenuti.

Torture e minacce con forbici e chiavi inglesi, queste alcune delle violenze che sarebbero andate in scena nel carcere minorile di Casal del Marmo a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

