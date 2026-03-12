In Michigan, un uomo ha investito un'auto contro una sinagoga prima di aprire il fuoco, causando la morte dell’assalitore. L’attacco è avvenuto nel contesto di tensioni tra Stati Uniti, Iran e Israele, suscitando paura tra la comunità locale. Le forze dell’ordine hanno intervenuto immediatamente, e l’aggressore è stato ucciso durante l’assalto. Nessun’altra persona è rimasta ferita.

L’incubo di attentati negli Stati Uniti, in rappresaglia all’attacco di Washington e Israele contro l’Iran, si è concretizzato nell’attacco ad una sinagoga in Michigan. Al momento non è chiaro quale sia il movente dell’uomo che ha guidato la sua auto o il suo camioncino imbottito di mortai contro il Temple of Israel, alla periferia di Detroit, e ha aperto il fuoco contro gli agenti della sicurezza prima di essere ucciso. Ma dal dispiegamento di forze, almeno un centinaio di macchine della polizia, è stato evidente che c'era il timore di un attacco di vaste proporzioni. Anche perché la sinagoga presa di mira ospita una delle più grandi congregazioni ebraiche riformate degli Stati Uniti e nel complesso c'è pure una scuola materna. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Terrore in Michigan, auto contro una sinagoga e poi gli spari: ucciso l'assalitore

Articoli correlati

Sparatoria in una sinagoga nel Michigan, ucciso l’aggressore dopo la fuga. L’attacco con un’auto e poi gli spari – Il videoÈ stato ucciso dagli agenti della sicurezza l’assalitore che ha aperto il fuoco contro una sinagoga in Michigan a West Bloomfield, in Michigan a...

Leggi anche: Auto contro la sinagoga, poi gli spari. Attentatore ucciso a Detroit

Tutti gli aggiornamenti su Terrore in Michigan auto contro una...

Temi più discussi: Terrore in Michigan, auto contro una sinagoga e poi la sparatoria: ucciso l'assalitore; Video: Terrore in Michigan, auto contro una sinagoga e poi gli spari; Terrore in Michigan, auto contro una sinagoga e poi gli spari; Terrore in Michigan, auto contro una sinagoga e poi gli spari.

USA Terrore in Michigan, auto contro una sinagoga e poi gli spariL'incubo di attentati negli Stati Uniti, in rappresaglia all'attacco di Washington e Israele contro l'Iran, si è concretizzato nell'attacco ad una sinagoga nell'area di Detroit, in Michigan. bluewin.ch

Terrore in Michigan, auto contro una sinagoga e poi gli spariL'incubo di attentati negli Stati Uniti, in rappresaglia all'attacco di Washington e Israele contro l'Iran, si e' concretizzato nell'attacco ad ... notizie.tiscali.it

Terrore in Michigan, auto contro una sinagoga e poi la sparatoria: ucciso l'assalitore del Temple of Israel alla periferia di Detroit, nessun'altra vittima #ANSA - facebook.com facebook

In #Iran il terrore della gente, stretta tra i raid e le minacce del regime. In esclusiva al Tg1 il racconto di una donna di Teheran che ha superato – non senza difficoltà – i continui blocchi di internet. #Tg1 Perla Di Poppa x.com