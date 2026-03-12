Il 12 marzo 2026, a Broni in provincia di Pavia, si è parlato delle Terre d’Oltrepò, con un intervento che ha sottolineato come solo una cooperativa possa garantire la salvezza della zona. Un rappresentante ha affermato che il modello cooperativo rimane il più adatto per la realtà vitivinicola dell’Oltrepò. La discussione si concentra sulle possibili soluzioni per il futuro della zona.

Broni (Pavia), 12 marzo 2026 – “Siamo convinti che il modello cooperativo resti quello più adatto alla realtà vitivinicola dell’Oltrepò ”. L’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi ritiene che l’unica via d’uscita per salvare la cantina Terre d’Oltrepò possa essere soltanto la coop. “Dispiace però apprendere – dice Attilio Dadda, presidente di Legacoop Lombardi a – che l’unica e ultima grande cooperativa attiva nell’Oltrepò pavese non sia stata coinvolta da Regione Lombardia nei tentativi di risoluzione di una situazione di crisi che attraversa il territorio pavese da oltre un anno, preferendo alla filiera del territorio una realtà imprenditoriale di un’altra regione (Collis veneto wines group, ndr ). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Terre d’Oltrepò, ultima chance: “Solo una cooperativa può salvarla”

Articoli correlati

Terre d’Oltrepò, è il mese decisivo: la super cooperativa veneta per uscire dalla crisi e darsi un futuroBroni (Pavia), 9 gennaio 2026 – Dare un futuro a Terre d’Oltrepò non è soltanto un auspicio, da ieri ci sono anche concrete possibilità.

Terre d'Oltrepò in stato di insolvenza: chiesto il fallimento per la cooperativa di BroniBroni (Pavia), 18 febbraio 2026 – Per la cooperativa Terre d’Oltrepò è stato chiesto il fallimento.

Ex Terre d’Oltrepò e Collis Wine: l’intesa per salvare le uve prodotte rischia di saltareUltima chiamata per i viticoltori dell’ex cooperativa Terre d’Oltrepò. La coop lombarda lo scorso settembre e a causa di una crisi finanziaria irreversibile, è finita in liquidazione coatta amministra ... msn.com

Terre d’Oltrepò, adesioni a Collis sotto le attese. Beduschi: «È l’ultima possibilità»Le adesioni dei viticoltori al progetto industriale presentato da Collis Veneto Wine Group per il rilancio della cantina risultano inferiori alle attese. Nei prossimi giorni si attendono nuove manifes ... italiaatavola.net

