Terni quartiere San Giovanni | Promessa mantenuta dopo sessant’anni di attesa

Nel quartiere San Giovanni Alto di Terni, in via Liutprando, è stata completata una ristrutturazione stradale dopo circa sessant’anni di attesa. Gli abitanti del quartiere avevano chiesto interventi concreti da decenni, e finalmente, l’amministrazione locale ha mantenuto la promessa di intervenire sulla strada. La riqualificazione si è conclusa, portando miglioramenti alla viabilità e alla qualità della zona.

Intervento di Alessandro Primieri sulla riqualificazione di via Liutprando: "Un intervento atteso da tempo che rappresenta una risposta concreta ai bisogni del quartiere e alla sicurezza dei cittadini" "Avevamo preso un impegno chiaro con i cittadini del quartiere San Giovanni Alto, in via Liutprando: restituire dignità a un tratto di strada che da circa 60 anni attendeva interventi concreti. Per decenni i residenti hanno chiesto che quella strada, lasciata in condizioni pessime e nel degrado più totale, venisse finalmente sistemata. Negli anni i cittadini hanno più volte segnalato anche la forte pericolosità della strada, caratterizzata da grandi buche e vere e proprie voragini nell'asfalto, che rendevano il transito difficile e rischioso per automobilisti, motociclisti e pedoni.