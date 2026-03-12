Terni | 10 euro 2 milioni vinti in via del Centenario

A Terni, un biglietto da dieci euro acquistato in via del Centenario 6 ha portato a una vincita di due milioni di euro nella serie Super Numerissimi. La schedina è stata convalidata presso un punto vendita del centro città. La notizia si è diffusa rapidamente tra i clienti della zona, attirando l’attenzione di molti passanti. La vincita rappresenta una somma considerevole per i fortunati giocatori coinvolti.

Un biglietto da dieci euro acquistato in via del Centenario 6 a Terni ha generato una vincita di due milioni di euro nella serie Super Numerissimi. L’evento si è verificato oggi, giovedì 12 marzo 2026, trasformando un momento di svago in un cambiamento radicale per il fortunato giocatore. Si tratta di uno dei premi più alti mai registrati nel territorio umbro. L’acquisto è avvenuto presso un punto vendita specifico della città industriale. La somma vinta rappresenta un impatto economico immediato per la famiglia vincitrice e per il commercio locale. Recentemente, anche il quartiere di Cospea ha un’altra vincita significativa pari a 100 mila euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

