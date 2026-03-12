Ternana Fabio Forti | Accordo raggiunto e partite a porte aperte

La Ternana ha annunciato di aver raggiunto un accordo che permette di concludere la stagione sportiva con le partite a porte aperte al stadio Liberati. Fabio Forti, rappresentante della società, ha comunicato questa decisione, sottolineando che le prossime gare si terranno senza restrizioni all’accesso dei tifosi. La notizia riguarda quindi la fine del campionato con la possibilità di assistere agli incontri dal vivo.

L’amministratore unico del club al termine dell'incontro rientrante nella riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza Un accordo raggiunto per terminare la stagione della Ternana garantendo l’afflusso di pubblico al Liberati. L’amministratore unico del club di via della Bardesca, Fabio Forti, ha confermato che: “Le partite casalinghe dei rossoverdi si giocheranno a porte aperte. Abbiamo raggiunto un accordo con tutte le parti interessate". Nel corso della mattinata di oggi – giovedì 12 marzo – è stato convocato dal Prefetto il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. All’ordine del giorno anche la questione legata alla sicurezza dello stadio Liberati, dopo le Pec ricevute dalla Prefettura, dal Comune di Terni e dalla società rossoverde. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Ternana, Fabio Forti nuovo amministratore unico: "Il contratto con Ferrero sarà subito risolto"Fabio Forti, nuovo amministratore unico della Ternana Calcio, è ufficialmente operativo.

Ternana, operativo il nuovo amministratore unico Fabio Forti: "Rivalutare gestione dei costi e risoluzione del contratto di Massimo Ferrero"In casa Ternana, tra giorni molto complicati e tesi a livello societario, inizia ufficialmente il mandato del dottor Fabio Forti come Amministratore...

Discussioni sull' argomento Sicurezza al Liberati, Ternana dal prefetto per gli steward; Ternana, sicurezza al Liberati e pagamenti arretrati: incontro in Prefettura per sbloccare la situazione.

