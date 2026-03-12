Termoli e Casalciprano | Vigili rimuovono rami pericolanti

Nel pomeriggio di giovedì 12 marzo 2026, i vigili del fuoco hanno rimosso rami pericolanti a Termoli e Casalciprano, intervenendo per mettere in sicurezza le strade del Molise. Le operazioni sono state svolte per evitare rischi e garantire la sicurezza dei cittadini. La presenza delle squadre di intervento è stata necessaria per ripulire le aree interessate e ripristinare la normale circolazione.

Nel pomeriggio di giovedì 12 marzo 2026, le strade del Molise hanno vissuto un momento di sospensione operativa per garantire la sicurezza pubblica. Squadre dei Vigili del Fuoco sono state mobilitate su due assi viari critici, la SS 647 e la SP 51, dove rami in imminente pericolo di caduta richiedevano un intervento immediato con autoscale. La chiusura temporanea della Provinciale 51 a Termoli ha reso evidente come la manutenzione del territorio sia una priorità assoluta per evitare incidenti gravi. L’intervento non è stato isolato ma coordinato tra diversi distaccamenti, dimostrando una risposta rapida alle criticità ambientali che impattano direttamente sulla mobilità dei cittadini di Campobasso e dintorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Termoli e Casalciprano: Vigili rimuovono rami pericolanti Articoli correlati Rami pericolanti lungo la strada pubblica, l'intervento di messa in sicurezza operato dai vigili del fuocoMONTECAROTTO – Intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi poco dopo le 12. Messina, maltempo: chiusa Villa Mazzini per danni al monumentale albero di Araucaria. A rischio crollo rami pericolanti.Maltempo a Messina: Villa Mazzini chiusa per danni all’Araucaria monumentale Messina è nel cuore di un’ondata di maltempo che ha costretto il sindaco... Tutti gli aggiornamenti su Termoli e Casalciprano Vigili rimuovono... In fiamme un'auto e uno scooter, arrivano i vigili del fuocoIntervento del 115 in via Volturno a Termoli. Il rogo in una corsia box. Il fumo aveva completamente invaso i locali ... rainews.it Termoli, scontro tra un’auto e un furgoneIncidente tra un’auto e un furgone stamani a Termoli. Il sinistro si è verificato alle 6.21 sulla Statale 16, tra Termoli e Campomarino. Tre i feriti, trasportati dal 118 presso l’ospedale San Timoteo ... rainews.it